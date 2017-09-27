Главные отличие гриппа от простуды
26 сентября 2017, 02:11В осенний период многих людей, а чаще всего детей, начинает беспокоить респираторные заболевания. Причиной, которых скорее всего являться ОРВИ или грипп. Оба типа болезни являются вирусными, поэтому они имеют общую симптоматику...
Новинки кино, которые порадуют зрителей в конце 2017 года
25 сентября 2017, 22:01Последний месяц 2017 года постоянно баловал зрителя перед Новым годом. Люди любят праздники, и кинопрокатчики понимают, что это отличный способ хорошо заработать хорошие деньги. Киностудии и компании постоянно перед новым годом принимают решение выпустить ...