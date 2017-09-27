Многие люди утверждают о том, что когда слышат слово «шоколад», то испытывают приятные ощущения во рту. Конечно, этот безумно вкусный десерт любят не только дети, но и взрослые. Но большинство любителей этого чудесного лакомства даже не подозревают, какими поистине лечебными свойствами обладает этот продукт.